Ankara'da 2 köpeği öldüren sanığa 1 buçuk yıl hapis cezası

Yayınlanma: 03.05.2023 - 17:26

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:29

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde oturan Hanifi Karataş, 22 Mart 2022 tarihinde tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Saçmaların isabet ettiği köpekler öldü.

Gözaltına alınan Karataş, savcılık sorgusunun ardından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Karataş hakkında Ankara 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianamede yeni 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde sahipsiz hayvanın 'Barınacak yeri olmayan evcil hayvan' olarak tanımlandığı ve dolayısıyla olayda öldürülen köpeklerin sokak köpeği olmasının evcil hayvan olarak kabul edilmesine engel olmadığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda sanığın 2 evcil köpeği kasten vurarak öldürmesinin Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen suç tanımına uygun olduğu belirtildi. İddianamede, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen nekropsi raporunda ise her iki köpeğin de ölüm sebebinin silahla vurulmaya bağlı yoğun iç kanama sonucu gerçekleştiğinin belirtildiği aktarıldı.

Yargılama aşamasında tahliye edilen sanık, bugün görülen karar duruşmasında avukatı ile birlikte hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın 'ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Karataş, köpeklerin kendisine saldırması üzerine böyle bir eylemde bulunduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti sanık Karataş'a, 'ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 1 buçuk yıl hapis cezası vererek, takdiri indirim uygulamadı.