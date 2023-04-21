Karton kutu içerisinde yavru köpek ölüsü bulundu: HAYDİ ekipleri harekete geçti

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:32

Güncelleme: 21.04.2023 - 11:38

İzmir’den Kırşehir’e gönderilen Belçika kurdu cinsi köpek, konulduğu kutu içerisinde öldü. Olayı inceleyen ekipler, höpeğin havasızlıktan öldüğünü kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekiplerini harekete geçiren olay, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı.

İddiaya göre, İzmir Otogarı’ndan Kırşehir’e teslim edilmek üzere R.D., kutu içerisinde Belçika kurdu cinsi köpeği otobüse verdi. Bir süre sonra havasızlıktan ölen köpek, Kırşehir yakınlarında kokmaya başlayınca otobüs şoförü D.S. tarafından Kırşehir’de perona bırakıldı.

Yurttaşın ihbarıyla ortaya çıkan olayda otobüs şoförü D.S., polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası yakalandı.

İfadesi alınan otobüs şoförü hakkında idari yaptırım uygulandı.