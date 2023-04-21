Karton kutu içerisinde yavru köpek ölüsü bulundu: HAYDİ ekipleri harekete geçti

İzmir’den Kırşehir’e karton kutu içerisinde gönderilen ve kutu içerisinde ölen Belçika kurdu cinsi köpek, ölü bir şekilde peronlara bırakıldı. İnceleme yapan ekipler, köpeğin havasızlıktan öldüğünü belirlerken, otobüs şoförü hakkında işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:32
Karton kutu içerisinde yavru köpek ölüsü bulundu: HAYDİ ekipleri harekete geçti
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İzmir’den Kırşehir’e gönderilen Belçika kurdu cinsi köpek, konulduğu kutu içerisinde öldü. Olayı inceleyen ekipler, höpeğin havasızlıktan öldüğünü kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekiplerini harekete geçiren olay, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı.

İddiaya göre, İzmir Otogarı’ndan Kırşehir’e teslim edilmek üzere R.D., kutu içerisinde Belçika kurdu cinsi köpeği otobüse verdi. Bir süre sonra havasızlıktan ölen köpek, Kırşehir yakınlarında kokmaya başlayınca otobüs şoförü D.S. tarafından Kırşehir’de perona bırakıldı.

Yurttaşın ihbarıyla ortaya çıkan olayda otobüs şoförü D.S., polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası yakalandı.

İfadesi alınan otobüs şoförü hakkında idari yaptırım uygulandı.


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