Ankara'da 21 engelli, 1 gün temsili askerlik yaptı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:36

Güncelleme: 17.05.2024 - 09:37

Milli Savunma Bakanlığı, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelliler için 1 günlük temsili askerlik uygulaması gerçekleştirdi. Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na aileleri ile birlikte gelen engelliler, üniformalarını ve postallarını giydikten sonra silah altına alındı.

Ardından içtima alanında bir araya gelen engelli bireyler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından komutanlar tarafından teorik eğitime alındı. Komutanlık bünyesindeki jetler, silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Daha sonra patlayıcı madde arama köpeği eşliğinde gösteri yapıldı. Eğitimlerin ardından da yemin törenine geçildi. Engelliler, Türk bayrağı üzerindeki silaha ellerini basarak askerlik yeminini hep bir ağızdan okudu.

Aileleri ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Tören yürüyüşü yapan engellilere, terhis belgeleri verildi.

‘HERKES YANIMDA, MUTLUYUM, GURURLUYUM’

Engelli askerlerden Samet Gökçe, çok gurur duyduğunu anlatarak, "1 günlük asker oldum. Çok güzel bir duyguydu. Herkes yanımda, mutluyum, gururluyum" dedi.

Samet Gökçe'nin babası Sezer Gökçe de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Böyle bir organizasyon olduğu için minnettarız. Gururluyuz, mutluyuz. Çok değişik bir duygu herkesin tatmasını isterim" diye konuştu.

'BİR VATAN BORCU ÖDÜYORUM'

Askerlerden Ahmet Utku Erdönmez ise "Askere geldim, çok mutluyum. Geçen sene de ağabeyim için geldiğimiz için rahatım. Askerliğimi yapıp geri döneceğim. Mutluyum; ama törende konuşma yapacağım için de çok heyecanlıyım. Yapabileceğime inanıyorum. Bir vatan borcunu ödüyorum sonuçta, vatanı korumayı öğreniyorum, birazdan eğitime gireceğim" diye konuştu.

Ağabeyi Samet Talha Erdönmez de "25 yaşındayım, geçen yıl ben askerdim, bu yıl kardeşimi getirdim. Benim gibi yapacak askerliğini, çakı gibi olacak. Çok heyecanlı kardeşim. Ben de heyecanlıyım tabii, ilk defa askere gönderiyorum. Gururluyum, sevinçliyim. Komutanlar sağ olsun yardımcı oluyor, 1 gün kolay geçiyor" dedi.