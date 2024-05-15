Ankara’da taksiciye satırlı saldırı! Başparmağı koptu

Ankara’da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksicinin başparmağı koptu.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:12
Abone Ol google-news

Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi’nde gece bir ticari taksi müşterisini beklemek için yol kenarına yaklaştığı sırada bir otomobil taksinin aynasına çarptı. Ticari taksi şoförü, tepki göstermek maksadıyla kornaya bastı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek, elindeki satırla taksi şoförüne saldırdı. Saldırgan satır darbeleri ile taksicinin başparmağını kopartırken, farklı yerlerinden de yaraladı. Yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ticari taksinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, taksi şoförünün gözü dönmüş saldırganı defalarca kez uyardığı ve kaçmaya çalıştığı görüldü.


taksici haberleri taksi haberleri satırlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi

Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi
Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı

Taksici faciadan döndü! Araçtan indiği sırada otomobil çarptı
Çaldıkları taksiyle yolcu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

Çaldıkları taksiyle yolcu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı

Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı
Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor

Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!

Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!
Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Ege Denizi’ndeki 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama

Ege Denizi’ndeki 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den ilk açıklama