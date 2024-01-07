Ankara'da 26 araç birbirine girdi: Üç kişi yaralandı
Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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