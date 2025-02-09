Ankara’da 4 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı: Yaralılar var

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeki 4 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı. Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ankara’da 4 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı: Yaralılar var
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İHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 20:58

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 4 Protokol yolu üzerinde 4 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Etiketler: #Ankara #kaza

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