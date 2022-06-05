Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi: 3 kişiye gözaltı

Ankara'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 15:33
Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi: 3 kişiye gözaltı
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Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu şüphelilerin Yenimahalle ve Mamak'ta uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelileri takibe alan polis, N.N,, N.A. ve Y.A.'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerindeki ve adreslerindeki aramada, 6 kilo 220 gram eroin ve 1 hassas terazi bulundu.

 


Ankara uyuşturucu gözaltı

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