Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi: 3 kişiye gözaltı

05 Haziran 2022 Pazar, 15:33

Ankara'da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu şüphelilerin Yenimahalle ve Mamak'ta uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelileri takibe alan polis, N.N,, N.A. ve Y.A.'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerindeki ve adreslerindeki aramada, 6 kilo 220 gram eroin ve 1 hassas terazi bulundu.