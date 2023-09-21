Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? Ankara'da 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi oldu?

Ankara’da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşımın ücretli olup olmadığı tartışılıyor. Peki, Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? Ankara'da 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:43
Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? Ankara'da 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi oldu?
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Ankara’da 65 yaş üstü yurttaşların kullandığı ücretsiz toplu taşıma hizmetini sonlandırdığını duyuran Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. Peki, Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? Ankara'da 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi oldu? İşte detaylar...

ANKARA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ ULAŞIM ÜCRETLİ Mİ?

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Karar perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor. Konuyla ilgili ise Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden açıklama geldi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.


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