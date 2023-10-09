Ankara'da acı olay: İş makinesinin çarptığı kamyon şoförü öldü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki dere ıslah çalışmalarında kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı (42), iş makinesi kepçesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Akçay Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde Kirmir Çayı Dere Islahı Projesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı, iş makinasının kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşcı, kurtarılamadı.
Taşçı'nın cenazesi, öğle vakti Kızılcaören Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. İş makinesi operatörü Yusuf D. de gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- İsrail'den dünya genelinde 'kırmızı alarm' uyarısı
- Hem Canpolat hem Çelik kazandı
- Artık egzama kabus olmayacak...