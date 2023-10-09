Ankara'da acı olay: İş makinesinin çarptığı kamyon şoförü öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki dere ıslah çalışmalarında kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı (42), iş makinesi kepçesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 13:04
Ankara'da acı olay: İş makinesinin çarptığı kamyon şoförü öldü
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Akçay Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde Kirmir Çayı Dere Islahı Projesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Ahmet Taşçı, iş makinasının kepçesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşcı, kurtarılamadı.

Taşçı'nın cenazesi, öğle vakti Kızılcaören Mahallesi'nde kılınacak namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. İş makinesi operatörü Yusuf D. de gözaltına alındı.


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