Bu defa kızları ihbar etti... Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı!

Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı. Aynı evden 2021 yılında da komşularının ihbarı üzerine iki kamyon çöp boşaltıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:47
Bu defa kızları ihbar etti... Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıkarıldı!
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Karabük'te merkeze bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın giriş katı ve son katını etraftan topladığı malzemelerle dolduran kadının kızlarının ihbarı üzerine, adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine ev sahibi Selver Çelik'in ikametine giden ekipler, giriş katı ve son kattaki çöpleri boşalttı. Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinden iki kamyon çöp çıkartılarak, evde ve bahçede temizlik çalışması yapıldı.

BU İLK DEĞİL!

Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi. Belediye ekipleri, aynı evden 2021 yılında da komşularının ihbarı üzerine iki kamyon çöp boşaltmıştı.


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