Ankara’da adliye binasına silahlı saldırı
Ankara’nın Haymana ilçesinde adliye binasına 12 el ateş eden şahıs polis tarafından yakalandı.
Olay saat 17.30 saatlerinde Ankara’nın Haymana ilçesinin Seyran Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö (24) adlı şahıs adliye binasına 12 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasında 12 adet mermi izini tespit etti. Mesai çıkışına denk gelen silahlı saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren S.Ö. Haymana Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanırken şahsın emniyetteki ifadesine devam edildiği öğrenildi.
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