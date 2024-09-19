Ankara'da akraba kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:48

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:48

Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi’nde fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.







