Ankara'da art arda 3 aracın çarpıp sürüklediği yaya hayatını kaybetti
Ankara'da üç ayrı aracın çarparak sürüklediği yaya hayatını kaybetti.
Olay dün Turgut Özal-2 Bulvarı ile Altınay Caddesi kesişiminde yolun karşısına geçen C.D'ye, Y.E.G'nin kullandığı Bulgaristan plakalı araç çarptı.
Aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen C.D'nin cansız bedeni, daha sonra M.Ş'nin kullandığı aracın altında kaldı.
Yolda, Y.T'nin kullandığı otomobilin de çarptığı C.D'nin cesedi, Mevlana Bulvarı'ndaki Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde fark edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki polislerin olay yerine gelmesiyle ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alınken, C.D'nin, çalıştığı Anafartalar Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Mamak'taki evine gitmek üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.
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