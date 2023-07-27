Ankara’da baraj göletine düşen bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da gezmek için gittiği baraj göletine dengesini kaybederek düşen bir kişi boğuldu.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 17:18
Ankara’da baraj göletine düşen bir kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda İbrahim Çırak (70) gece saatlerinde Mavi Göl Mesire Alanı'na gitti.

Mesire alanındaki Bayındır Barajı Göleti etrafında yürüyen Çırak, dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Çırak'ın göletten cansız bedeni çıkarıldı.

Çırak’ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kalecik ilçesine gönderildi.


Ankara Baraj gölet

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