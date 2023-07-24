17 yaşındaki Ozan'dan acı haber: Baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ozan Fişek'in (17), Özburun Barajı Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:25
17 yaşındaki Ozan'dan acı haber: Baraj gölünde cansız bedeni bulundu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde oturan Ozan Fişek, dün sabah saatlerinde motosikletiyle evden ayrıldı.

Fişek'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi polisten yardım istedi. İhbarla harekete geçen ekipler, Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede, Fişek'in motosikletini terk edilmiş halde buldu.

CANSIZ CESEDİ BULUNDU

Aramalarını yoğunlaştıran ekipler, baraj gölü kenarında Fişek'e ait olduğu belirlenen kıyafetler buldu. Ozan Fişek'in göle girme ihtimali üzerine olay yerine dalgıçlar çağrıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri, yaptıkları aramada bu sabaha karşı Fişek'in cansız bedenini baraj gölünden çıkardı.

Fişek'in cansız bedeni otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 


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