Ankara’da bir binada yapılan ilaçlama sonrası 6 kişi zehirlendi
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir binada yapılan ilaçlama sonrasında, 6 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Zirve Konutlarında 15’inci katta bulunan bir dairenin ilaçlama çalışması sonrasında binada zehirlenme vakaları meydana geldi.
Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişinin zehirlendiği olayda iddialara göre 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, ilaçlama şirketi yetkilisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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