Ankara’da bir binada yapılan ilaçlama sonrası 6 kişi zehirlendi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:21

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:21

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Zirve Konutlarında 15’inci katta bulunan bir dairenin ilaçlama çalışması sonrasında binada zehirlenme vakaları meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişinin zehirlendiği olayda iddialara göre 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, ilaçlama şirketi yetkilisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

