Ankara'da bir kişiyi katletmişti: 2 sene sonra Kırıkkale’de yakalandı

Ankara’da Ağustos 2022’de seyir halindeki otomobilin yanına araçla yaklaşıp 1 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, Kırıkkale’de yakalandı.

Ankara'da bir kişiyi katletmişti: 2 sene sonra Kırıkkale’de yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 08:57

Keçiören’de 23 Ağustos 2022’de meydana gelen olayda Eyüpcan K., araçla husumetlisi Ümit Yeniaktaş’ı takip etmiş ve otomobil içerisinde oğlu ile birlikte olan Yeniaktaş’a silahlı saldırıda bulunmuştu.

Ağır yaralanan Yeniaktaş götürüldüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpcan K.’nın Kırıkkale’de olduğunu tespit etti.

KIRIKKALE'DE YAKALANDI

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından oluşturulan 3 özel ekip Kırıkkale’ye giderek, 1 hafta boyunca incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından harekete geçen Cinayet Büro polisleri, Gündoğdu Mahallesi’nde icra ettikleri operasyonda katil zanlısını yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #Ankara

İlgili Haberler

Ankara'da 'yasadışı silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara'da 'yasadışı silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Özgür Özel'den Ankara'da önemli açıklamalar: MİT, adaylık tartışmaları, erken seçim, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı, teğmenler...

Özgür Özel'den Ankara'da önemli açıklamalar: MİT, adaylık tartışmaları, erken seçim, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı, teğmenler...
Ticaret Bakanlığı Ankara'da hamburger ve dönere ilişkin gramaj denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı Ankara'da hamburger ve dönere ilişkin gramaj denetimi yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler