Ankara'da 'yasadışı silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara’da yasadışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 20 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da 'yasadışı silah' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:51

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı silah satışı yapanlara yönelik il genelinde icra ettiği çalışmalarda 20 şüpheli şahıs belirledi.

Çalışmalarını Keçiören ilçesinde yoğunlaştıran Organize Şube polisleri, düzenledikleri operasyonla şüphelilerin tamamını yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., U.Ö. ve Y.E.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tabir edilen tüfek, 307 adet fişek ele geçirildi.


Etiketler: #Ankara

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