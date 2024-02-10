Ankara'da bugün bu yollar kapalı
Yeniden Refah Partisi bugün Ankara'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yeniden Refah Partisi tarafından Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayında düzenlenecek Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.
Açıklamada, "10.02.2024 tarihinde saat 07.30’dan itibaren etkinlik sona erene kadar ihtiyaç olması halinde; Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamının 'alt geçit hariç', araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur" denildi.
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