Ankara'da çaldılar, Kayseri'de yakalandılar
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Ankara'dan çalındığı tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ile yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz günlerde; Kayseri - Ankara karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine M.T.'nin (40) sürücüsü olduğu otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan S.Ç. (30), S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26) ve N.A. (14) isimli kadınların üst aramasını gerçekleştiren ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 75 parça ziynet eşyası ele geçirdi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemelerde ele geçirilen altınların Ankara'dan çalındığı belirlenirken N.G.'nin 3, S.T.'nin ise 1 'İkametten hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 6'sı kadın 7 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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