Meclis Başkanlığı seçiminde tepki çeken olay: Can Atalay’ın ismi oy pusulasında yer almasına rağmen anons edilmedi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:50

Güncelleme: 07.06.2023 - 18:56

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi’nin başkan adayı tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ismi, oy pusulalarında yer aldı. Ancak Atalay’ın ismi, Meclis Başkan adaylarının sıralandığı anonsta okunmadı.

Atalay’ın isminin okunmaması, Genel Kurul tutanaklarına da yansıdı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Genel Kurul'da, "Can Atalay’ı okumadınız" diye itiraz etti.

Meclis Başkanlığı seçimi için milletvekillerinin oy kullandığı pusulada isimler şöyle yer aldı: