Meclis Başkanlığı seçiminde tepki çeken olay: Can Atalay’ın ismi oy pusulasında yer almasına rağmen anons edilmedi

Meclis Başkanlığı seçiminin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye İşçi Partisi’nin başkan adayı tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ismi, oy pusulasında yer almasına rağmen, anons edilmedi.

ANKA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 18:50
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TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Türkiye İşçi Partisi’nin başkan adayı tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ismi, oy pusulalarında yer aldı. Ancak Atalay’ın ismi, Meclis Başkan adaylarının sıralandığı anonsta okunmadı.

Atalay’ın isminin okunmaması, Genel Kurul tutanaklarına da yansıdı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Genel Kurul'da, "Can Atalay’ı okumadınız" diye itiraz etti.

Meclis Başkanlığı seçimi için milletvekillerinin oy kullandığı pusulada isimler şöyle yer aldı:

  • Tülay Hatimoğulları Oruç, Adana Milletvekili.
  • Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili.
  • Serap Yazıcı Özbudun, Antalya Milletvekili.
  • Şerafettin Can Atalay, Hatay Milletvekili.
  • Numan Kurtulmuş, İstanbul Milletvekili.
  • Mustafa Cihan Paçacı, İstanbul Milletvekili.
  • Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili.

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