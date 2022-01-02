Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü yaşamını yitirdi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü yaşamını yitirdi, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancıyla kıvrandığını fark etti. Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.
Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti. Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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