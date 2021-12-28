Dr. Gürbüz Ertürk: 'Köpekleri toplayıp barınaklara koymakla sorun çözülemeyecektir'

28 Aralık 2021 Salı, 11:34

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ve "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" açıklamaları hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.

VHD Hayvan Davranışları ve Refahı Komisyonu Başkanı Dr. Gürbüz Ertürk, köpek saldırılarına ilişkin durumu ve köpeklerin belediyeler tarafından toplatırılmasını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Ertürk, "Son günlerde yaygınlaşan pitbull saldırıları dikkatleri tekrar köpekler üzerine çekti. Köpek saldırıları dünyanın her yerinde karşılaşılan yaygın sorunlardan bir tanesidir. Burada önemli olan köpeklerin neden saldırdığını bilmektir. Köpekler yaşam alanlarını, yavrularını, besin maddelerini korurken saldırabilirler. Karşıdan gelen canlının yaptığı hareketleri kendisi için tehdit olarak algılarsa saldırabilirler. Ayrıca bu canlının yaptığı hareketleri anlamlandıramazsa saldırırlar" dedi.

"Köpek saldırılarını engellemek için köpekleri yakından tanımalı ve beden dillerini öğrenmeliyiz" diyen Ertürk şöyle devam etti:

"Sahipli köpekleri mutlaka tasma ve gezdirme kayışıyla sokağa çıkarmalıyız. Gerekiyorsa da ağızlık takmalarını zorunlu tutmalıyız. 12 yaş altı hiçbir çocuğu kontrolsüz olarak bir arada bulundurmamalıyız. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde veteriner halk sağlığı birimi kurulmalıdır. Çünkü köpek saldırıları nedeniyle oluşan ısırıklar özünde halk sağlığı sorunudur.

"ÇÖZÜLEMEYECEKTİR"

Ertürk, köpeklerin genelgeyle toplatılmasına ilişkin "Köpekleri bir genelgeyle toplamak barınaklara koymak bu sorunun çözümü değil sorunu daha kötü hale getirecek bir yaklaşımdır. Bu sorun siyaset üstü olarak ele alınmalı ve sadece konunun uzmanlarına bırakılacak çözülmesi sağlanmalıdır. Köpekleri toplayıp barımaklara koymakla sorun çözülemeyecektir" dedi.