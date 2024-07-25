Ankara’da dehşet: Çocuğu annesini bıçakladı!
Ankara’da çocuğu, balkonda tartışma yaşadığı annesi Z.K.’yi bıçakla yaraladı. Şüpheli D.K. gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal problemleri olan D.K., balkonda tartışma yaşadığı annesi Z.K.’yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan Z.K. ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli D.K. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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