Ankara'da deprem protestosunda gözaltına alınan 11 öğrenci serbest bırakıldı

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul'da yaşanan depremler için Ankara'da düzenlenen protestoda gözaltına alınan 11 öğrencinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Ankara'da deprem protestosunda gözaltına alınan 11 öğrenci serbest bırakıldı
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ANKA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:43

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından afetlerle ilgili önlem alınmadığını belirten öğrenciler Ankara'da protesto düzenlemek istedi. Madenci Anıtı'nda yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından 11 öğrenci gözaltına alındı. 

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirdi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Olgunlar Sokak’ta yapılan deprem eyleminde gözaltına alınan 11 yurttaşın ifade işlemlerini takip ettik, gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı." denildi.


Etiketler: #Ankara #Ankara Barosu #öğrenci

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