Ankara'da öğrencilere polis müdahalesi: 11 gözaltı

Ankara’da depremle ilgili önlem alınmamasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. 11 öğrenci gözaltına alındı.

Ankara'da öğrencilere polis müdahalesi: 11 gözaltı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:31

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra Gezi Parkı’nda çadır kuran yurttaşlara polis müdahale etmişti. 

Deprem ile ilgili önlem alınmamasını protesto etmek amacıyla Ankara’da toplanan üniversite öğrencileri, Madenci Anıtı'na yürümek istedi.

Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan 11 öğrenci gözaltına alındı.

Söz konusu durum hakkında Çağdaş Hukukçular Derneği paylaşım yaparak 11 öğrencinin ifade işlemi sonrası serbest bırakılacağını duyurdu. 


Etiketler: #Ankara #öğrenci #deprem #gözaltı

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