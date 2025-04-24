Ankara'da öğrencilere polis müdahalesi: 11 gözaltı
Ankara’da depremle ilgili önlem alınmamasını protesto eden öğrencilere polis müdahale etti. 11 öğrenci gözaltına alındı.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra Gezi Parkı’nda çadır kuran yurttaşlara polis müdahale etmişti.
Deprem ile ilgili önlem alınmamasını protesto etmek amacıyla Ankara’da toplanan üniversite öğrencileri, Madenci Anıtı'na yürümek istedi.
Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan 11 öğrenci gözaltına alındı.
Söz konusu durum hakkında Çağdaş Hukukçular Derneği paylaşım yaparak 11 öğrencinin ifade işlemi sonrası serbest bırakılacağını duyurdu.
11 Üniversite öğrencisine 2911 Sayılı Yasaya Muhalefetten işlem yapılıyor, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacaklar.— ÇHD Ankara Şube (@chdankara) April 23, 2025
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