Ankara’da direniş 5’inci günde de devam ediyor: Gençler Kuğulupark’tan harekete geçti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Ankaralı yurttaşlar, “Boyun eğme memlekete sahip çık” sloganları attı.

Ankara’da direniş 5’inci günde de devam ediyor: Gençler Kuğulupark’tan harekete geçti!
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Emirhan Çoban / Doğa Öztürk
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Ankaralı yurttaşlar, bugün de direnmeye devam ediyor. 

Çeşitli örgütlerden bir araya gelen gençler,  Kuğulupark’ta buluştu.  

Hükümeti istifaya davet eden gençler, Güvenpark’a yürümeye başladı. 

Yurttaşlar, “Boyun eğme memlekete sahip çık” sloganları attı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Ankara #EYLEM

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