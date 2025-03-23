İmamoğlu eylemleri yurtdışına yayıldı: ‘Dünya’nın bir diktatöre daha ihtiyacı yok’

Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:14

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde tepkiler devam ediyorken yurt dışında da yurttaşlar sokaklara çıktı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, “Ülkemizde sürmekte olan hukuksuzluk ve darbe girişimini protesto etmek için 4. kez yeniden bir araya geldik. Kalbimiz ve aklımız ise tüm Türkiye’de demokrasiyi savunmak için günlerdir meydanlardan ayrılmayan milyonlarca insan ile birlikte” dendi.

Tutuklamalara ilişkin yapılan açıklamanın devamında, “Bu haksızlık ile halkın seçme ve seçilme hakkına doğrudan bir darbe indirilmiş ve vatandaşların iradesinin her an gasp edilebileceği gösterilmiştir. Tüm bunlara karşı demokratik tepkisini ortaya koyan halk ise, polis şiddeti ve gözaltılarla sindirilmeye çalışılmaktadır. ?Üniversitelerde öğrenciler ablukada tutulmakta ve giriş-çıkışın engellenmektedir. Keyfiyet adaleti ele geçirmiştir. Öu kararları protesto eden insanların, temel hak ve özgürlükler yok sayılarak “suçlu” pozisyonuna düşürülmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

"GÖZALTI VE YARGILANMALARIN DERHAL SONLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Barosu yönetimi görevden alınmış; iktidar, kendisine muhalif olan herkesi susturmak için yargıyı bir araç haline getirmiştir. İmamoğlunun götürüldüğü Çağlayan Adliyesinde bir polis kablukası nedeni ile avukatlar adliyeye alınmamaktadır. Görüyoruz ki, ülkemizde keyfiyet adaleti ele geçirmektedir. Üniversite kampüslerinin yanı sıra, İstanbul’a diğer şehirlerden giriş çıkışın yasaklanması vatandaşların seyahat hakkını da engellemekte; ülkemizi bir açık hava hapishanesi haline getirme çabalarını göstermektedir. Halkın hak ve özgürlüklerini kullanması suç değildir. Aksine, yasal hakları baskılayarak kişilerin ktidarını güçlendirmeye çalışmak bir darbe girişimidir. Türkiye buna izin vermeyecektir.

Dünyanın her yanından temel haklara, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak keyfi yasakların, gözaltı ve yargılanmaların derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Akp politikalarını eleştiren herkesin suçlu ilan edildiği; basın mensupları ve tüm muhalif siyasetçilerin hapse atıldığı bu hukuksuz düzeni lanetliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: Dünya’nın bir diktatöre daha ihtiyacı yok. Bu nedenle İrlanda’da yaşayan herkesi Türkiye’deki darbeye ses çıkarmak için yanımızda olmaya davet ediyoruz. Ne Türkiye’de ne de dünyada demokrasiye inanan vatandaşlar olarak bu adaletsizliğe sessiz kalmıyoruz ve kalmayacağız”