Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye soruşturma: İşte tutuklanan ve serbest bırakılan isimlerin tam listesi...
İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan soruşturma kapsamında kararlar açıklandı. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun sağ kolu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.
Açıklanan kararlara göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
İŞTE TUTUKLANAN VE SERBEST KALAN İSİMLER...
Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) getirildi.
İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi...
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR
- Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
- Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı
- Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
- Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
- Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü
- Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü
- Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
- İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü
- Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
- Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali Nuhoğlu/ Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
- Serdar Haydanlı / İş insanı
- Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
- Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
- Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
- Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı
- Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
- Süleyman Atik
- Mete Sarıaltun
- Serdar Öztürk
- Ahmet Çiçek
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
- Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü
- Ercan Saatçi / Sanatçı
- Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı
- Birsen Şahin / İBB yöneticisi
- Alperen Aydın
- Alihan Aydın
- Canan Münüklü
- Vahit Doğan
TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR
- Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı
- Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü
TERÖR SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
- Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
TERÖR SORUŞTURMASINDAKİ FİRARİLER
- Azad Barış (Spectrum House Direktörü/ eski HDP Genel Başk. Yard.)
- 2 firari daha.
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