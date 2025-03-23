Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye soruşturma: İşte tutuklanan ve serbest bırakılan isimlerin tam listesi...

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:15

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.

Açıklanan kararlara göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.

İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

İŞTE TUTUKLANAN VE SERBEST KALAN İSİMLER...

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) getirildi.

İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi...

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı

Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü

Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü

Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Nuhoğlu/ Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar Haydanlı / İş insanı

Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu

Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi

Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı

Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü

Süleyman Atik

Mete Sarıaltun

Serdar Öztürk

Ahmet Çiçek

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR

Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Ercan Saatçi / Sanatçı

Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı

Birsen Şahin / İBB yöneticisi

Alperen Aydın

Alihan Aydın

Canan Münüklü

Vahit Doğan

TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR

Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı

Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü

TERÖR SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

TERÖR SORUŞTURMASINDAKİ FİRARİLER