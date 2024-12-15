Ankara'da eğlence mekanlarını taradılar: 15 şüpheli yakalandı

Ankara'da eğlence mekanlarını kurşunlayan 15 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ankara'da eğlence mekanlarını taradılar: 15 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 09:15

Ankara Özel Harekat ve Asayiş Şubesi ekipleri, 2 eğlence mekanını kurşunlayan, silahla tehdit ve yağma suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların kriminal polis laboratuvarına gönderildiği ve yapılacak balistik incelemenin ardından tabancaların kullanıldığı diğer olayların tespit edileceği öğrenildi.


Etiketler: #eğlence mekanı #silahlanma

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