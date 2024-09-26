Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı
Ankara'da emlak ofisine kar maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda emlakçı yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi’ndeki bir emlak ofisinde Emlakçı Çağrı Uzun, iş yerinde yalnızken yüzleri maskeli 2 kişi, motosikletle olay yerine gelerek silahlı saldırıda bulundu. Olayda, saldırganlardan birinin tabancayla Çağrı Uzun'u hedef alarak ateş etti. Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vurulurken, saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun, hastaneden taburcu edilirken, polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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