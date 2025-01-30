Ankara'da erkek şiddeti: 4 aylık bebeğini cam sehpaya atıp hastaneye gitmesine engel oldu!
Ankara Keçiören’de bir baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Olayın ardından eşini alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu iddia edilen saldırgan baba, evdeki kan izlerini temizlemeye çalıştı.
Keçiören'de yaşanan erkek şiddetinde K.Ö. adındaki baba, bir süredir sorun yaşadığı eşi H.Ö. ile tartışma sırasında 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine fırlattı. Yaralanan bebeğin hareketsiz kaldığını gören baba, eşinin yardım çağırmasına engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra direnmeyi başaran anne H.Ö., çocuğunu hastaneye götürdü.
Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
SEHPAHAYI DIŞARIYA ÇIKARDI
Bebeğin hastaneye kaldırılmasının ardından K.Ö.’nün yakınlarını eve çağırarak olayın izlerini silmeye çalıştığı öne sürüldü. Şiddet sırasında kullanılan cam sehpayı da dışarıya çıkardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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