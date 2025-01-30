Ankara'da erkek şiddeti: 4 aylık bebeğini cam sehpaya atıp hastaneye gitmesine engel oldu!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:55

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:55

Keçiören'de yaşanan erkek şiddetinde K.Ö. adındaki baba, bir süredir sorun yaşadığı eşi H.Ö. ile tartışma sırasında 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine fırlattı. Yaralanan bebeğin hareketsiz kaldığını gören baba, eşinin yardım çağırmasına engel olmaya çalıştı. Bir süre sonra direnmeyi başaran anne H.Ö., çocuğunu hastaneye götürdü.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

SEHPAHAYI DIŞARIYA ÇIKARDI

Bebeğin hastaneye kaldırılmasının ardından K.Ö.’nün yakınlarını eve çağırarak olayın izlerini silmeye çalıştığı öne sürüldü. Şiddet sırasında kullanılan cam sehpayı da dışarıya çıkardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



