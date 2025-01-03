Fatih'te erkek şiddeti... Kadını sokak ortasında darbetti!
Fatih'te bir kişi tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında tekme tokat darbetti.Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Fatih Şehremini Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kadın ve bir erkek henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında genç kadın, erkek arkadaşına 'Beni aldattın' diye bağırdı. Bunun üzerine erkek, kız arkadaşının çantasını alarak olay yerinden uzaklaşmak istedi.
Araya girmeye çalışan kız arkadaşının arkadaşına da tepki gösteren erkek 'Karışamazsın sen' diye bağırdı.
Kadın 'Çantamı ver' diyerek bağırmaya devam ederken bu kez erkek tekme ve tokat atarak kadını darbetti.
Olay anı sokakta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KIZA TOKAT ATTI"
Mahallede esnaflık yapan Halil İbrahim Türk, "Tartışma seslerini duyduk, dışarı çıkıp sakinleştirmek istedik ama bizi dinlemediler. Uzaklaştılar. Kıza tokat attı, sonra araya birkaç kişi girdi. En son uzaklaştırdılar" diye konuştu.
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