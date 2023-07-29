Ankara’da esnaftan 'haraç' alan çeteye operasyon: 8 gözaltı
Ankara’da esnaf üzerinde baskı kurup haraç alan suç çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut’ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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