Ankara’da esnaftan 'haraç' alan çeteye operasyon: 8 gözaltı

Ankara’da esnaf üzerinde baskı kurup haraç alan suç çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:10
Ankara’da esnaftan 'haraç' alan çeteye operasyon: 8 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut’ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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