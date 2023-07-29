Ankara’da esnaftan 'haraç' alan çeteye operasyon: 8 gözaltı

Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:10

Güncelleme: 29.07.2023 - 17:10

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut’ta faaliyet gösteren ve esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan bir şebekeyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 farklı ikamete yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan çetenin elebaşı E.A. ile S.G. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.