Bahçelievler'de dehşet: Haraç istediler, bıçaklayıp kafasında şişe kırdılar

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:17

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:06

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler'de gerçekleşti. Dükkan sahiplerinin iddiasına göre tekel bayisine gelen ve kardeş oldukları belirtilen Ahmet K. ve Selçuk K. önce dükkanın dışından kuru sıkı olduğu tahmin edilen tabancayla ateş etti, daha sonra dükkanın içine girerek dükkanda bulunan Nurettin Aydın'ı (59) 7 defa bıçaklayıp, kafasında şişe kırarak, ağır yaraladı. Şüpheliler, olay sonrasında dükkandan koşarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan esnaf Nurettin Aydın, ambulansla hastaneye götürüldü. İki şüpheli ise polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ahmet K. ve Selçuk K.'nın, olaydan birkaç gün önce de tekel bayisine gelerek Nurettin Aydın'dan haraç niteliğinde ürün talep ettiği, talebi reddeden esnafı tehdit ederek dükkandan ayrıldıkları ileri sürüldü.

"GÖZLERİ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE ÖLDÜRMEYE GELMİŞLER"

Saldırıya uğrayan Nurettin Aydın'ın oğlu Çağdaş Aydın, "Geçtiğimiz Çarşamba günü Ahmet K. isimli bir kişi, dükkana geliyor. Dükkanda babamdan haraç mantığıyla ürün almaya çalışıyor. Babam da vermeyeceğini belirtip, onları dükkandan uzaklaştırıyor. Babama dönüp 'Bunun bedelini ödeyeceksin' diyor ve gidiyor. Cumartesi günü saat 21.30-22.00 sıralarında silah ve bıçakla saldırmaya geliyorlar. Babamın kafasında 22 dikiş var, bir tane mermi sıyrığı olduğunu tahmin ettiğimiz karaciğer tarafında yarası var, 7 defa da bıçaklıyorlar. Olay anında dükkanı dışarıdan kontrol edip, babamın tek kalmasını beklemişler. Ben yokken saldırmışlar, ben daha önce gün içinde dükkandaydım. İçeride zaten belirli bir süre bıçaklamaya devam etmişler, dışarıdan birileri yetişmiş. Yetişenler olmasa saldırıya devam edebilirlermiş. Bacak bölgesinde, karın bölgesinde bıçak yaraları var, kafasına şişeyle vurulmuş, 22 dikiş var. Gözleri dönmüş bir şekilde resmen öldürmeye gelmişler. Dışarıdan olayı komşu esnaf da duymuş ama silah sesinden dolayı korkmuş, başta müdahale edememiş. Şu an biz tekel bayileri neredeyse bir kuyumcu, bir banka şubesi kadar maddi güce sahibiz, bu yüzden sürekli köşe başlarında birkaç müptezelin saldırısına maruz kalıyoruz. Bu sebeple, emniyet güçlerinin bize yardımcı olmasını istiyoruz, önlemlerin artırılmasını istiyoruz" dedi.

"CAYDIRICI OLMASI İÇİN GEREKLİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ

Olayı duyduktan sonra hastaneye gelen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Bu saldırılar ilk değil, son da olmayacak. Maalesef daha önce de benzer saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Nurettin Ağabeyimizin şükür ki hayati tehlikesi yok, atlattı. Biz bu faillerin gerekli cezayı almasını istiyoruz, bu tür eylemlerde caydırıcılık gerekiyor" diye konuştu.

"SİLAH SESİ DUYDUK AMA KİMSE YARDIM EDEMEDİ"

Olay anına tanık olan esnaf Saim Aktürk, "Biz burada komşuyuz. Çarşamba günü de aynı olay yaşanmış, aralarında bir boğuşma yaşanmıştı. Bir silah patlama sesi duyduk, o sırada kimse içeri girip yardım edemedi. İnsanlar kaçıştı, bizim dükkana doğru koşanlar da oldu. Sonra zaten baktık ortam curcunaya döndü. Saldıranlar da geldikleri gibi gitti. Baktık Nurettin Ağabey yerde yatıyordu. Ben hemen oğlunu aradım, ambulansı aradık. Polis ekipleri de geldi, onlara da yardımcı olmaya çalıştık" dedi. Bir diğer esnaf Gülhan Elmacı ise, "İş yerimdeydim, silah sesi duydum. Ben kalabalığı gördüm karşıya gittim, esnaf arkadaş kanlar içerisindeydi. İki kişiydiler, birinde sopa da vardı. Buranın artık kontrol altına alınmasını istiyoruz, her yol var burada ve esnaf olarak can güvenliğimiz yok" dedi. (DHA)