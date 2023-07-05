Ankara’da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
Ankara'da endüstriyel temizlik maddelerinin üretildiği bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 işçi yaralandı.
Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada kimyasal tepkime sonucunda patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçilere 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederken yaralılar ambulansla Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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