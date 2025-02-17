Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Peki, Ankara'da fay hattı var mı? Ankara'da hangi ilçelerde deprem riski var?

ANKARA’DA DEPREM FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Ankara Türkiye Fay Hattı haritasına bakıldığında 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülüyor.

Ankara Fay Hattı şehrin altından geçmese de Ankara'nın sınır ilçelerinin birçoğu fay hattında bulunuyor. Bununla beraber şehrin merkezinde de birçok aktif fay hattı var. Ankara'nın kuzeyinde 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Bu fay hatları itibari ile Ankara'da tehlike altındaki illerden biri oluyor.

ANKARA’DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER HANGİLERI?

Ankara'nın birçok ilçesinde de depren riski bulunuyor. Araştırmacılar Ankara'daki en riskli bölgenin Demetevler bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Ankara'nın kuzeyindeki Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam'da risk içeren bölgeler arasındadır.