Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:11

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:33

Edinilen bilgilere göre, Ankara’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda; örgüt üyelerinin gaybubet adı verilen örgüt evlerinde saklandığına dair bilgiler elde edildi. Yapılan tespitlerin ardından silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında aranma kaydı bulunan ve aralarında şifreli haberleşme programı olan Bylock programı kullanıcılarının, ’emniyet mahrem imamlarının’ ve kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç şahısların olduğu 16 kişiye yönelik 17 adreste operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı operasyon neticesinde 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 3 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.