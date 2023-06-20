Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2008 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyon başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:24
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2008 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda, sınav sorularını alıp komiser yardımcısı olan veya soruların dağıtılmasına aracılık yaptığı iddia edilen toplam 14 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö operasyonu Polis memuru

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