Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:24

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2008 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda, sınav sorularını alıp komiser yardımcısı olan veya soruların dağıtılmasına aracılık yaptığı iddia edilen toplam 14 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.