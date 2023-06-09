Yandaş yazar Şevki Yılmaz FETÖ'cüler için 'af' çağrısı yaptı!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:23

Güncelleme: 09.06.2023 - 13:44

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Akit Gazetesi'nin yandaş yazarı Şevki Yılmaz, "Sıra iktidarımızda" başlıklı yazısında hem FETÖ'cülere af, hem de şeriat çağrısı yaptı.

6284 SAYILI YASAYI DA HEDEF ALDI!

Yılmaz ayrıca yazısında, iktidarın oy kaybetmesinin nedeni olduğunu iddia ettiği Türk Medeni Kanunu'ndaki nafaka düzenlemesi ile kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hazırlanan 6284 sayılı yasayı hedef aldı ve iptal edilmelerini istedi.

"DEVLET MİLLET KAYNAŞMASI YENİDEN SAĞLANMALI"

Öte yandan iktidara tutuklu bazı FETÖ'cü isimler için af çağrısı da yapan Şevki Yılmaz şunları kaydetti:

"İftiraya dayalı itiraflarla işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen fetözede mağdurlarının acilen tespitleri yapılıp, tüm sosyal hakları iade edilmelidir. Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu 'ibadet bölümü' dediğimiz mahkûmlara da, pişmanlıkları alınarak af çıkarılmalı, devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır."

'ŞERİAT' ÇAĞRISI!

Yazısında 'şeriat' çağrısı da yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde 'İslam Sözleşmesi'nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun".