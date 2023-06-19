FETÖ'nün sözde "yöneticisi" Zekeriye Cerit tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde Türkmenistan yapılanması yöneticisi Zekeriye Cerit tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 20:03
FETÖ'nün sözde
Abone Ol google-news

FETÖ'nün firari üst düzey mensuplarının saklandıkları "gaybubet" adı verilen hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenerek yakalanan Cerit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde para aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Zekeriye Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.


Zekeriye Cerit fetö

İlgili Haberler

4 ilde FETÖ üyelerini yurtdışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı

4 ilde FETÖ üyelerini yurtdışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı

İstanbul'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

En Çok Okunan Haberler