Ankara'da gece boyu kapsamlı kar çalışması
Ankara’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için bin 329 araç ve 3 bin 13 personel sahada görev yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 gündür yoğun kar yağışının yaşandığı Başkent’te ana arterler başta olmak üzere 25 ilçede yoğun karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.
Haftanın ilk iş gününde vatandaşların ve sürücülerin sorun yaşamaması için anar arterleri açık tutan Büyükşehir Belediyesi personel ve araç sayısını artırdı.
YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplere diğer birimlerden personel takviyesi yapan Büyükşehir Belediyesi, sahada bin 329 araç ve 3 bin 13 personel görevlendirdi.
Ekipler AKOM koordinasyonunda sadece caddelerde değil, sokaklarda da kentin bugüne kadarki en kapsamlı tuzlama ve küreme çalışmasını gerçekleştirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karla mücadele çalışmalarını yakından takip etti. Yavaş vatandaşları sosyal medya hesapları üzerinden sık sık bilgilendirirken karla mücadele çalışmalarının ‘kartakip.ankara.com.tr” adresi üzerinden canlı olarak takip edilebileceği bilgisini de şu sözlerle paylaştı:
“Milli sporlarımızdan iş makinesi izlemeyi BLD 4.0 anlayışımız ile dijitale taşıdık. Uyuyamalanları tüm dünya ile aynı anda kar çalışması izlemeye bekliyorum.”
Ekipler ana caddelerde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını 7/24 sürdürürken, gece 24.00’ten itibaren 54 bin kişi karla takip çalışmalarını canlı yayında internetten izledi.
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