Ankara'da gece geç saatlerde patlama
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir oto lastikçi dükkânında meydana gelen patlama nedeniyle çıkan yangında toplam 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Patlama sebebiyle oto yıkama işletmesinde bulunan 1 kişi de yaralandı.
Olay gece saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi Mermerler Caddesi üzerinde bulunan bir oto lastikçi dükkânında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü oto lastikçi dükkanında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle çıkan yangın oto lastikçi dükkanının yan tarafında bulunan oto yıkama ve unlu mamulleri faaliyeti gerçekleştiren iş yerlerine sıçradı. Patlama sesine uyanan çevredeki vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından işyerlerinde birinin olup olmadığını kontrol etti. İtfaiye ekipleri, oto yıkama işletmesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olduğunu belirledi.
İşletmeden çıkarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle iş yerlerinden sıçrayan malzemeler görüldü.
Olay yerinde bulunan unlu mamulleri işletmenin sahibi ise olan biteni sessiz sedasız izledi.
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