Ankara'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
Ankara'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda aralarında araç kiralama şirketi sahiplerinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı' suçunu işleyen ve aralarında araç kiralama şirketi sahiplerinin de bulunduğu 28 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli ile 36 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Aramalarda 20 ticari ve binek araç, 15 cep telefonu, 10 sim kart, 2 hafıza kartı, 2 bilgisayar, 8 araç ruhsatı, 23 uyuşturucu hap, 600 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 20 tabanca mermisi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Ronaldo'dan Lionel Messi tepkisi!