Ankara'da gözaltına alınan öğretmenler serbest bırakıldı

30 Ağustos 2022 Salı, 19:10

Türkiye’nin dört bir yanından bugün Ankara’ya gelen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde öğlen saatlerinde basın açıklaması yapmak isteyen özel sektör öğretmenlerine polis izin vermedi.

Öğretmenlere biber gazıyla müdahale eden polis 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar içerisinde 7 öğretmenin yanı sıra 2 avukatın da bulunduğu daha sonra anlaşıldı. Söz konusu iki avukat kısa süre içerisinde salıverilirken, gözaltındaki 7 öğretmen ise akşam 18.00 sıralarında serbest bırakıldılar.

KILIÇDAROĞLU’NUN TWEETİ İLE ÇAKIŞTI

Öğretmenlerin salıverildiğinin öğrenilmesinden kısa süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun polisin bugünkü sert müdahalesini eleştiren tweet atması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu saat 17.57’de şu mesajı paylaşmıştı:

“Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… “Al bunu diyen” o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz!”

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara’da bugün toplantı yaptı. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmenler Kızılay’da TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti. 2'si avukat toplam 9 öğretmen gözaltına alındı.