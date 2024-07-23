Ankara'da hareketli anlar: Çocukları tarafından rehin alındılar!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan E,Y., adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 08:34
Ankara'da hareketli anlar: Çocukları tarafından rehin alındılar!
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Olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y. isimli şüpheli, anne M.Y. ve babası S.Y.’yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, tüm uyarılara rağmen ikna olmayınca müzakereci ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek, gözaltına alındı. Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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