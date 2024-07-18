Rehine krizi, kadınlara hakaret davası... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eski açıklamaları yeniden gündem oldu!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 21:54

Güncelleme: 18.07.2024 - 21:54

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkanlığına seçildi. 274 delege oy kullandığı seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak Mehmet Büyükekşi'yi geride bıraktı.

'ESKİ DEFTERLERİ KAPATTIK'

Seçim öncesinde "Biz tarafsız bir yönetim olacağız. Eski defterleri kapattık. Bir adım atana, on adım atacağız. Şüpheniz olmasın" diye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor'da yönetici olduğu dönemde yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

HAKEMLERİ STADTA REHİN ALDIRTMIŞTI

Hacıosmanoğlu Trabzonspor Başkanı’yken Avni Aker Stadı’nda hakemleri saatlerce rehin aldırtmıştı. ‘Rehine krizi’ AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözülmüştü.

28 Ekim 2015’te 2-2 biten Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından hakem Çağatay Şahan ve ekibi, maçtaki kararlarından ötürü stadda rehin alındı. Hakem odasının çıkışı tutuldu. Saatler ancak 03:47’yi gösterirken koridorlar boşaltıldı. Hakemler, çevik kuvvet eşliğinde polis minibüsüne bindirilerek stadyumdan çıkarıldı.

‘BENİ ARAYAN O DEĞERLİ İNSANIN SÖZÜ ÜZERİNE…’

Hakemlerin salıverilmesinden sonra Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

“Ben talimat verdim, ‘Sabaha kadar, ben gelene kadar o hakem, o stattan çıkmayacak’ dedim. Ama devletin her kademesinden arayanlar oldu, kimsenin telefonuna çıkmadım. Ama beni arayan o değerli insanın, ‘Hem Türkiye hem dünya genelinde büyük rezillik yaşamayalım. Ama yanlışların da hesabı sorulacak’ sözü üzerine ben de arkadaşları aradım. Bizi katleden şahısların, Trabzonlu’ya yakışan şekilde en ufak fiziki müdahalede bulunulmadan bu şehri terk etmelerine müsaade ettim.”

Hacıosmanoğlu’na bu nedenle sekiz ay 10 gün hapis cezası verilip hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı. Dönemin Trabzonspor Başkanı’na ayrıca 280 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası kesildi.

‘KADINLARA HAKARET’TEN YARGILANDI

Hacıosmanoğlu aynı maçın ardından şu ifadeleri de kullandı:

“Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez. Yıllar önce tövbe edip bıraktığım mesleğim vardı, sanırım o günlere geri dönmem gerekiyor.”

Hacıosmanoğlu, çok tartışılan sözlerinin ardından kendisini doğuran annesinin ve eşinin de bir kadın olduğunu hatırlatarak “Ben Karadenizliyim, mecazi anlamda kullandığımız sözler var. Mecazi anlamda biz kadın gibi yaşayacak yerine adam gibi ölürüz diyoruz. Bunu derken kadınları aşağılamak bizim haddimize mi?” dedi.

Hacıosmanoğlu hakkında, ‘kadınları aşağıladığı’ gerekçesiyle dava açıldı. Eski başkan, bu davadan beraat etti.