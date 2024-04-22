Ankara’da iki grup arasında kavga: Sokakta yumruklar konuştu!
Başkentte iki grup arasında kaldırımda çıkan tartışmanın büyümesi ile sokak ortasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde saat 22.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişilik erkek grup, yanında kız arkadaşının bulunduğu başka bir erkeği dakikalarca tekmeledi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
POLİS ARACINA TEKMELER SAVURDULAR
Kavgaya karışanlar polisin gelmesi ile ara sokaklara kaçarken dakikalarca darp edilen şahıs ayağa kalkarak olay yerine gelen polis aracına tekme savurup uzaklaşmaya çalıştı.
Polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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