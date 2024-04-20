Ankara’da şiddetli rüzgar 2 caminin minaresini yıktı
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minareleri yıkıldı.
Ankara'da öğle saatlerinde etki olan şiddetli rüzgar ve yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Elmadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Kayadibi Mahalle Camii ve Örnek Mahalle Camii’nde şiddetli rüzgar sonrasında iki caminin de minareleri yıkıldı.
Minarelerin yıkılmasının ardından caminin iç bölümünün de hasar aldığı görüldü. Mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Şiddetli rüzgar sebebiyle yıkılan 2 minarenin yıkılması olayında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
"BİR BAKTIK Kİ MİNARE UÇTU"
Mehmet Mermerkaya adlı yurttaş, fırtına çıktığını ve gök gürlemesine benzer ses duyduğunu belirterek, "Ses kesilir kesilmez duman çöktü. Minarenin düştüğünü gördük. İlgili yerlere haber verdik. Namazı kıldık geldik aşağı camiden. Bir baktık ki minare uçtu" dedi.
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