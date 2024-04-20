Spor yazarları Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçını yorumladı: 'Beşiktaş kendi kimliğine büründü'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:09

Güncelleme: 20.04.2024 - 10:15

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Beşiktaş, prangalarını atmış şekilde başladı Ankaragücü maçına... Santos sonrası herkes kendine gelmişti. Genç teknik direktör Serdar Topraktepe, hafta boyu oyuncularıyla iyi çalışmış. Sahada ne istediğini bilen ve belli oyun yapısına sahip bir takım vardı. Nitekim bu durum kısa sürede golü getirdi. Muçi şık bir golle takımını öne geçirdi. Sonrasında Beşiktaş biraz bocaladı, Ankaragücü gol arayıp pozisyonlar buldu. Siyah-Beyazlıların savunması sezon başından beri S.O.S veriyor zaten. Kalede Ersin, özgüven içinde oynadı. Kimse benim bu satırlarımı yabana atmasın. Beşiktaş ligde şampiyon olamasa da Türkiye Kupası ile sezonu bitirebilir. Çünkü artık ligin en rahat sürecine giriyor." (Cumhuriyet)

"SERDAR TOPRAKTE'YE SAHİP ÇIKIN"

Bilal Meşe: "Evet, dileriz yönetim bu negatif sezondan dersler çıkarır, sağda solda yabancı hoca arayışını rafa kaldırır! Niye mi, elinizin altında Kartal’ın öz evlatlarından Serdar Topraktepe var. Ona sahip çıkın, yabancılara da paraları çarçur etmeyin! Alın size yerli hoca, alın size üç puan daha ne olsun? NOKTA!!!" (Milliyet)

"DERBİ İÇİN MORAL BULDU"

Fatih Doğan: "Genelde hem pozisyon zenginliği, hem önde ve etkili hücum iştahı Beşiktaş'ın elindeydi. Ankaragücü bulduğu birkaç pozisyonu değerlendirebilse Beşiktaş strese de girebilirdi. Ancak 2-0'lık galibiyet Beşiktaş'ı her açıdan iki adım öne taşıdı. Daha önemlisi Fenerbahçe derbisi için moral buldu." (Sabah)

"BEŞİKTAŞ KENDİ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ"

Ali Gültiken: "Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Takımı farklı yönde zorlayıp sürekli geriye doğru oynatmanın da bir anlamı yok. Hiçbir zaman yerine oturmaz, acı bir tecrübe olarak yaşanan sürece baktığımızda oturmadığını da görüyoruz. Serdar hoca, Musrati, Fernandes ve Muçi'yi orta alanda doğru pozisyonlandırıp onlara oyun özgürlüğü verildiğinde Beşiktaş çok kısa sürede kendi kimliğine büründü." (Sabah)